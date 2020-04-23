الصدر يعلق على 11 خرقاً وحادثة تزامنت مع إجراءات حظر التجوال بينها ’’الخلافات السياسية’’

2020/04/23 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال المندوب الإيراني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الخميس (23 نيسان 2020)، إن العراق أقرّ قانون إخراج القوات الأمريكية، وهو الموقف المشترك لشعوب المنطقة.

وذكر روانجي في تصريح صحفي، أن "تواجد القوات ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس (23 نيسان 2020)، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف ضمن إجراءات تقليل التجمعات، بسبب مخاطر كورونا.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس ا

بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو تحالف الفتح، والنائب السابق، رزاق الحيدري، الخميس (23 نيسان 2020)، عن الوزارات التي قال إنها أشعلت الخلافات بين الكتل السياسية في كابينة المكلف برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن "المشاك

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