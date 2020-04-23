2020/04/23 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس (23 نيسان 2020)، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة، بع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- النجف
أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس (23 نيسان 2020)، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة، بع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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