تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف


تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف
2020/04/23 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس (23 نيسان 2020)، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة، بع...

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