تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف

2020/04/23 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس (23 نيسان 2020)، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة، بع...





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