رجال دين في السليمانية يهددون بإقامة الصلاة في الحدائق العامة إذا لم تفتح المساجد

2020/04/23 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

هدد رجال الدين في محافظة السليمانية، الاربعاء (23 نيسان 2020)، بإقامة صلاة الجماعة في الحدائق...





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