شاهد: رجل مغربي يتسبب برعب وانهيار عائلته بمقلب إدعى فيه إصابته بكورونا!

2020/04/23 | 11:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسبب رجل مغربي بإدخال الذعر والرعب في قلوب عائلته، فيما تعرضت إحدى نساء المنزل إلى اغماء وغياب عن الوعي بعد مقلب ادعى فيه اصابته بكورونا.

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