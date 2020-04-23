افتتاح مركز متخصص بجراحة قاع الجمجمة في البصرة

2020/04/23 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افتتحت دائرة صحة البصرة مركزا تخصصيا متقدما لجراحة قاع الجمجمة في مستشفى الصدر التعليمي سيخدم شريحة كبيرة من المرضى المصابين بأورام واعتلالات قاع الجمجمة في محافظات الجنوب والوسط ” .وقال رئيس خلية الأزمة محافظة البصرة اسعد عبدالامير العيداني ” إن الكوادر الصحية العاملة في البصرة حققت نجاحات كثيرة لا يمكن عدها، […]

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