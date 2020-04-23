الأمم المتحدة: أزمة “كورونا” زادت من «خطاب الكراهية» وقوّضت «حقوق الإنسان»  

2020/04/23 | 11:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الأمين العام لـ #الأمم_المتحدة “أنطونيو ، اليوم الخميس، من حدوث أزمة حقوقية نتيجة ارتكاب بعض الدول للمزيد من القمع، بذريعة التصدي لفيروس #كورونا.كلام “جوتيريش” جاء خلال تلاوته لتقرير صادر عن المنظمة، يتحدث عن…

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