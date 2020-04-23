2020/04/23 | 11:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد سلوم تتصاعد مطالبة الأرمن في العراق وبلدان شرق أوسطية عديدة بالأعتراف بالإبادة الجماعية التي أرتكبت على يد الأتراك قبل أكثر من مائة عام. وعلى الرغم من إن الوجود الأرمني في العديد من بلدان الشرق الأوسط قديم، فإنه أخذ زخما ودينامية بعد الإبادة الجماعية عام 1915 . تاريخ الأرمن في العراق موثق منذ العصور البابلية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأرمن، بعد مرور مائة وخمسة أعوام على الإبادة الجماعية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأرمن، بعد مرور مائة وخمسة أعوام على الإبادة الجماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).