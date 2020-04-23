2020/04/23 | 11:42 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط واتلاف 2 طن من الاغذية الفاسدة في سوق الشيوخ ومثلها في عفك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 11:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط واتلاف 2 طن من الاغذية الفاسدة في سوق الشيوخ ومثلها في عفك) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط واتلاف 2 طن من الاغذية الفاسدة في سوق الشيوخ ومثلها في عفك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).