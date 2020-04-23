اميركا تسجل 1700 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/23 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 1700 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع كبير بالمقارنة مع حصيلة اليوم السابق، التي بلغت 2751 وفاة.وأظهرت بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكنز”، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى […]

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