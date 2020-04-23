أول حالة وفاة في الدوري الانكليزي بسبب “كورونا”

2020/04/23 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقط فيروس كورونا المستجد أول حالة وفاة بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء.ووفقًا لبيان رسمي من كريستال بالاس، فإن النادي أعلن اليوم وفاة إيان رينولدز، أحد أفراد الجهاز الطبي في فريق الكرة، بسبب فيروس كورونا.وجاء في البيان: “نشعر بالحزن لإبلاغ الجماهير بوفاة الزميل والصديق وأحد أفراد العائلة إيان رينولدز، والذي خسر معركته […]

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