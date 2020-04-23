“طالعة من بيت أبوها” و”أم العيون السود” تنعى صانع أنغامها.. وفاة الموسيقار العراقي ناظم نعيم عن عمر ناهز الـ95 عامًا

2020/04/23 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توفي صباح اليوم الخميس الموسيقار والملحن العراقي ناظم نعيم، ملحن أشهر اغاني سعدون جابر المعروفة، عن عمر ناهز الأ95 عامًا.وتوفي نعيم في دار المسنين بمدينة ديترويت التابعة لولاية ميشيغان الأمريكية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 95 عاماً حيث غادر نعيم بغداد عام 1982 ليحط الرحال مع عائلته […]

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