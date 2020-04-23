2020/04/23 | 11:46 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('رشح بصفقة من إحدى الشركات'.. مصدر: كتل ترفض تولي الخطيب وزارة الاتصالات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('رشح بصفقة من إحدى الشركات'.. مصدر: كتل ترفض تولي الخطيب وزارة الاتصالات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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