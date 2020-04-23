أجواء متقلبة في رمضان.. والبصرة تسجل اعلى درجة حرارة السبت المقبل

2020/04/23 | 11:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف المتنبئ الجوي حسين التميمي الستار عن الاجواء المتوقعة لشهر رمضان المقبل، مبيناً أن درجة الحرارة ستكون متقلبة بين الارتفاع والانخفاض.

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