العمليات المشتركة تحذر من الترويج لداعش

2020/04/23 | 11:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن خطط جديدة لملاحقة عصابات داعش الإرهابية في مناطق مختلفة من البلاد، فيما حذرت من الترويج لداعش.

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