2020/04/23 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الأمني سرمد البياتي، عن الأسباب الرئيسية للعمليات الإرهابية لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في الفترة الأخيرة.وقال البياتي في حديث لقناة “العهد” إن “هناك نشاطاً للخلايا الإرهابية، ولم يشمل قاطعاً واحداً فقد شمل خانقين ومناطق التماس مع الاقليم وجنوب كركوك وغيرها، وبتكثيف اكثير في قاطع عمليات الانبار في الرطبة وديالى”.وأضاف أن “السبب الرئيسي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أمني يكشف الأسباب الرئيسية للعمليات الإرهابية مؤخراً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أمني يكشف الأسباب الرئيسية للعمليات الإرهابية مؤخراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).