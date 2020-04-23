نائب يؤكد تأمين كافة رواتب موظفي الدولة بما في ذلك رواتب المتقاعدين

2020/04/23 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكدت النائب عن تحالف القوى العراقية بسمة بسيم، اليوم الخميس، تأمين كافة رواتب موظفي الدولة بما في ذلك رواتب المتقاعدين.وقالت بسيم، إن “السياسة المالية المتعلقة برواتب الموظفين مؤمنه بالكامل حتى نهاية ٢٠٢٠”، مشيرة إلى أن “الحكومة الجديدة امام تحديات كبيرة فيما يتعلق بوضع سياسة مالية جديدة تعتمد بشكل كلي على الناتج المحلي”.وأضافت، أن […]

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