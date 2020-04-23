السليمانية تمنع احتفالات النصر على “كورونا” وبغداد تتحدَّث عن فتح الطرق

2020/04/23 | 11:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو خلية إدارة الأزمة في محافظة #السليمانية، كوران قادر، أن الإدارة المحلية لن تسمح بإقامة احتفالات صاخبة في المدينة بحجة الانتصار على “#كورونا”، وذلك على خلفية وقوع إصابات في مدينة #دهوك بسبب إطلاق العيارات…

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