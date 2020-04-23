مأزق الكاظمي في تشكيل الحكومة..؟

2020/04/23 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار الجبوري فشل مصطفى الكاظمي في إقناع الكتل السياسية ،التي رشحتّه بديلاً عن عدنان الزرفي،في القبول بتشكيلة وزارية خارج المحاصصة الطائفية،وإصطدم بواقع يفرض عليه ، سلك طريقين لاثالث لهما،ألأول...أكمل القراءة ←

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