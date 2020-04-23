الصحة العالمية: مؤشرات رفع الحظر الجزئي في العراق غير جيدة

2020/04/23 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت منظمة الصحة العالمية، الخميس، الحكومة العراقية باستمرار غلق الحدود والتشديد في الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مؤشرات رفع الحظر الجزئي غير جيدة.وقال ممثل المنظمة أدهم اسماعيل في تصريحات تابعتها /المعلومة/، “اليوم الأول لرفع الحظر الجزئي لم تكن مؤشراته جيدة، بشأن الالتزام بالاجراءات الوقائية على عكس اليوم الثاني”.وأضاف أن […]

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