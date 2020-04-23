فرنسا: اشتباكات بين الشرطة وشبان احتجاجا على إجراءات كورونا

2020/04/23 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل اعلام فرنسية، بأن شباناً اشتبكوا مع الشرطة أثناء الليل في ضواحٍ حول العاصمة باريس في أحدث موجة من الاضطراب حيث أضرت إجراءات العزل العام والقيود الصارمة المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بالسلم الاجتماعي.ووقعت الاشتباكات في مناطق مثل فيلنوف لا جارين ونانتير وكليشي، وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر مجموعات من الشبان […]

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