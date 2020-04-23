رجال دين يحتجون في السليمانية ضد اغلاق المساجد: سنقيم الصلاة في الحدائق والاماكن العامة

2020/04/23 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر عدد من رجال دين مسلمين واتباعهم، الخميس، في السليمانية للمطالبة باعادة فتح المساجد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، والتي اغلقت للوقاية من تفشي فيروس كورونا.وقال رجل دين لشفق نيوز، من مكان الاحتجاج، "غلق المساجد له ابعاد سياسية ولا علاقة له بفيروس كورونا".بينما قال آخر"سنصلي في الحدائق والاماكن العامة في حال لم تفتح المساجد غداً".

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