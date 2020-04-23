جمع تواقيع لرفض أي وزير من الحكومة الحالية ضمن حكومة الكاظمي

2020/04/23 | 12:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر نيابي داخل مجلس النواب، عن جمع مجموعة من التواقيع لرفض التصويت على ترشيح اي وزير من الحكومة المستقيلـة.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “النواب الموقعين على هذا المطلب ينتمون لكتل مختلفة، حيث اكدوا انهم يرفضون إعادة إستيزار اي وزير من حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ضمن الكابينة […]

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