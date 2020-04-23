2020/04/23 | 12:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تعليقا على نجاح بلاده بإطلاق قمر اصطناعي عسكري، أن الحظر لن يتمكن من إبطاء حركة إيران، واعدا بالمزيد من المفاجآت.وكتب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على “تويتر”: “هناك مفاجآت جديدة في الطريق..لا الحظر أو التهديد أو الترغيب السياسي يمكن أن يبطئوا حركة إيران في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمخاني: إنتاج القوة مستمر والحظر الأمريكي لن يتمكن من إبطاء حركتنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمخاني: إنتاج القوة مستمر والحظر الأمريكي لن يتمكن من إبطاء حركتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).