2020/04/23 | 12:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي ما يزال الوزراء والامراء يصرون على هدر الثروات والاموال ويتمسكون بالعمل الحزبي وبأمر رئيس الكتلة ولا اعتبارات رسمية وقانونية للدولة العراقية .على ارغم من وجود الازمة المالية...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يهدر الثروات من اجل البقاء في المنصب) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يهدر الثروات من اجل البقاء في المنصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).