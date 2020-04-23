أسباب تدهور الأقتصاد العراقي

2020/04/23 | 12:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:شكران خضر هنالك علاقة ارتباط وثيقة بين الأستقرار السياسي والأقتصادي في الدولة ( ذات تأثيرات متبادلة ) .وأن التقلبات السياسية وممارسات الفساد تكاد تشكلان معاً منظومة مترابطة تنعكس...أكمل القراءة ←

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