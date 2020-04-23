اعلامي يقترح فكرة “غريبة” لمعاقبة همسة ماجد بعد مقطع “الاساءة للرجال”!

2020/04/23 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقترح صحفي ومدون على مواقع التواصل الاجتماعي، فكرة غريبة من نوعها لمعاقبة الاعلامية همسة ماجد بعد الجدل الذي اثارته بمقطع فيديو تضمن “اساءة للرجال” بحسب ما اعتبرته مواقع التواصل الاجتماعي.واقترح الاعلامي الذي يدعى محمد المؤمن، عدم الحاجة إلى الرد على ماجد، ولا محاسبتها قانونيًا، بل قدم دعوة إلى الشركات والماركات التجارية […]

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