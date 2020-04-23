الصدر يهاجم 12 فعالية: الوباء عم العالم.. هل من متعظ؟

2020/04/23 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سلط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الضوء على 12 فعالية ونشاط، اعتبرها نتاج عدم اتعاظ واعتبار بالرغم من تفشي وباء كورونا.وذكر الصدر في تغريدة رصدتها “يس عراق”، 12 فعالية بينها العنف المنزلي والاستهزاء بالمرض والاشتباكات في ساحات الاحتجاج والخلافات على المناصب وغيرها.

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