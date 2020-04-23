تعرف على أسماء الوزراء الجدد في حكومة الكاظمي

2020/04/23 | 12:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض رئيس الوزراء العراقي المكلف #مصطفى_الكاظمي جزءاً من تشكيلته الوزارية على القوى السياسية “الشيعية”، التي اجتمعت في منزل رئيس تحالف “#الفتح” #هادي_العامري قبل قليل في #بغداد، في غياب رئيس ائتلاف “النصر” #حيدر_العبادي، وزعيم تيار “الحكمة”…

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