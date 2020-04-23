نائبة: الرواتب مؤمنة الى نهاية 2020

2020/04/23 | 12:07 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

أكدت النائبة عن تحالف القوى العراقية بسمة بسيم، الخميس، تأمين كافة رواتب موظفي الدولة بما في ذلك روا...

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