2020/04/23 | 12:07 - المصدر: سومر نيوز
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نائبة: الرواتب مؤمنة الى نهاية 2020) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد: سومر نيوز
أكدت النائبة عن تحالف القوى العراقية بسمة بسيم، الخميس، تأمين كافة رواتب موظفي الدولة بما في ذلك روا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائبة: الرواتب مؤمنة الى نهاية 2020) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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