الصدر ينتقد الخلافات السياسية والاشتباكات في ساحات الاحتجاج بزمن كورونا

2020/04/23 | 12:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الخلافات السياسية من أجل المناصب والمغانم والاشتباكات في ساحات الاحتجاج بزمن كورونا.

وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر"، تابعته "الغد برس"، هل من متعظ ؟ فقد ورد: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار"، مضيفاً: "على الرغم من أن الوباء قد عمّ العالم كله، والعراق على وجه الخصوص، إلا أن المتعظين والمعتبرين منه قلة".

وبين الصدر، أمثلة على عدم الاتعاظ جاءت كالتالي:أولاً: الدكات العشائرية والصدامات فيما بينهم ولا رادع.ثانياً: الخلافات السياسية من أجل المناصب والمغانم.ثالثا: الاشتباكات بين المندسين وبعض الأهالي وأصحاب المحال التجارية في ساحات الاحتجاج.رابعاً: الرقص والفرح الماجن في حال الشفاء من الوباء.خامساً: العنف الأسري وخصوصا مع (خليك ببيتك).سادساً: التجمعات غير المشروعة في زمن الوباء.سابعاً: استمرار الخلافات الاجتماعية والتسقيط.ثامنا: الاستهزاء بالوباء بصورة مخزية عبر نشر المقاطع والصور.تاسعا: عدم استغلال فرصة الحظر للإعمار والبناء (من قبل الحكومة).عاشراً: ملء الفراغ بما لا يرضي الله تعالى والابتعاد عن الطاعة والعبادة والدعاء.حادي عشر: الاشتياق والتمني لعودة الحياة كما كانت من غير الالتفات الى ما فاته من طاعات وتوبة لما كان من غفلة ومعصية.ثاني عشر: البخل وعدم الانفاق على المحتاجين والمتضررين من جراء الحظر ولا سيما من ذوي المال واليسر الاقتصادي وغيرها.

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