قتل شقيقه وزوجته.. القضاء يروي قصة ’’أبو طبر الجديد’’

2020/04/23 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، الخميس (23 نيسان 2020)، تفاصيل جريمة قتل شخص وزوجته على يد شقيق المجني عليه، في محافظة ديالى، فيما وصفته بـ ’’أبو طبر’’ الجديد.

وقالت صحيفة القضاء الصادرة عن المجلس، إن "المتهم بدأ بسرد اعترافاته أمام قاضي تحقيق بعقوبة، قائلاً إنه تعرض إلى الاهانة أمام زوجته وأقاربه بصورة مستمرة، من قبل شقيقه الذي كان يتعمد التقليل من شأنه".

وذكر المتهم حاتم والذي يبلغ من العمر 23 عاماً ويعمل كاسباً (عامل بناء)، "ما انفك شقيقي الأكبر من إهانتي أمام زوجتي وأطفالي وأقاربي بسبب أو بدونه، الأمر الذي دفعني للتفكير للتخلص منه بشكل جدي، ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق قتله".

وتابع المتهم في محضر اعترافاته: "رسمت الخطة وهيأت كافة الأمور لارتكاب الجريمة، حيث قمت بإرسال زوجتي إلى أهلها مع أطفالي وأحضرت فأساً (طبر)، وسكيناً كون استخدام السلاح الناري قد يلفت الأنظار أثناء ارتكاب الجريمة".

وأضاف المتهم، أنه "في يوم الحادث 15/2/2020، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ليلاً كنت متواجداً في داري وانتظرت حتى خلد الجميع الى النوم مشاهداً انطفاء أضواء منزل أخي المجني عليه الذي كان قريباً من منزلنا ولا يفصلنا عنه شيئ".

وأكمل: "لم تمض ساعة حتى خرجت من نافذة غرفتي لكي لا يشعر بي أحد، وتسللت إلى منزله ومن ثم إلى غرفة نومه، وبعد دخولي وجدت شقيقي يغط بنومه على سريره وبالقرب منه زوجته، فقمت بضربه بالطبر على رأسه وكان وقتها واضع يديه على رأسه فانقطعت مجموعة من أصابعه ومن ثم طعنته بالسكين".

يتبع.



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