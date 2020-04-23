نائب عن الوطني الكردستاني يعلق على الأسماء المسربة للحكومة المقبلة ويكشف موقفاً أولياً منها

2020/04/23 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين، الخميس (23 نيسان 2020)، إن الأسماء التي نُشرت في وسائل الإعلام، لكابينة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، هي تسريبات، لم تُطرح للمناقشة رسمياً.

وذكر أمين في حديث لـ (بغداد اليوم): "كان من المفترض أن يزور الكاظمي كلا من أربيل والسليمانية، ويجتمع بقادة الأحزاب الكردية للتفاهم حول مطالبهم والمناصب المخصصة لهم".

وأضاف أنه "حتى الآن، الأسماء المطروحة قابلة للتفاوض والقبول والرفض، ولكن ككتلة الاتحاد الوطني لم تطرح علينا الأسماء بشكل رسمي من المكلف"، مبينا: "ليست لدينا مشكلة بالأسماء المطروحة إطلاقا ولكن هي أسماء مسربة وليست رسمية".

ونشرت (بغداد اليوم) اسماء الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقترحة غير المكتملة.

وقال مصدر مطلع، إن تسريبات اسماء الكابينة غير النهائية التي طرحها الكاظمي خلال الاجتماع مع 7 قيادات من المكون الشيعي هي:

مرشح وزارة التخطيط/خالد بتالمرشح وزارة الخارجية/حارث حسنمرشح وزارة التعليم العالي/ ابراهيم بحر العلوم مرشح وزارة المالية/فؤاد حسين مرشح وزارة العدل/خالد شواني مرشح وزارة البلديات/ ريزان محمد مرشح وزارة الزراعة/محمد شياعمرشح وزارة النفط/هشام صالح داودمرشح وزارة الموارد المائية/جاسم محمد الأسديمرشح وزارة الكهرباء/عدنان الزرفيمرشح وزارة العمل /كاظم السهلانيمرشح وزارة الثقافة/ هاشم الشديديمرشح وزارة الداخلية/مزاحم التميميمرشح وزارة التربية/مزاحم الخياط وفلاح محمود احمد لاختيار احدهما.

بغداد اليوم-بغداد

علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس (23 نيسان 2020)، على 11 خرقاً وحادثة تزامنت مع إجراءات حظر التجوال بينها ’’الخلافات السياسية’’، والعنف الأسري، و "الدكات العشائرية".

وقال الصدر في تغر

بغداد اليوم- متابعة

قال المندوب الإيراني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الخميس (23 نيسان 2020)، إن العراق أقرّ قانون إخراج القوات الأمريكية، وهو الموقف المشترك لشعوب المنطقة.

وذكر روانجي في تصريح صحفي، أن "تواجد القوات ال

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أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس (23 نيسان 2020)، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف ضمن إجراءات تقليل التجمعات، بسبب مخاطر كورونا.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس ا

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