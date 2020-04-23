مديرية مكافحة إجرام بغداد تعلن اعتقال عدة سارقين في العاصمة

2020/04/23 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على عدة سارقين في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “تنفيذا لأمر وتوجيه مدير مكافحة اجرام بغداد برصد الجريمة ومرتكبيها اينما كانت في عموم العاصمة بغداد، حيث قامت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية بإلقاء القبض […]

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