شرطة البصرة تصدر توضيحا بشأن سفر عدد من عمال الجالية التركية الى بلدهم برا

2020/04/23 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة البصرة، الخميس، توضيحا بشأن سفر عدد من عمال الجالية التركية الى بلدهم برا.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم اليوم الخميس المصادف ٢٣ /نيسان /٢٠٢٠ مرافقة عدد من عمال الجالية التركية المتواجدين في البصرة و بناءاً على طلبهم تم مرافقتهم عبر الطريق البري لغرض سفرهم الى بلدهم”.واضافت، انها”تو ان […]

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