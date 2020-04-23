الكاظمي وغيظ الشارع .المكظوم..

2020/04/23 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي المعروف ان الكاظمي جاء من بين بقيا المرشحين ، فهو لم يكن المعول عليه عند الكتل الشيعية ، غيره من المرشحين السابقين كان الأفضل عندهم ، فهو...أكمل القراءة ←

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