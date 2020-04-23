تحذيرات من استهداف داعش لعصب اقتصادي مهم بمحافظة عراقية

2020/04/23 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر مسؤول أمني في صلاح الدين من سيطرة تنظيم داعش على مزارع مرحبا الحنطة في أطراف قضاء الشرقاط مع قرب موسم الحصاد.

وقال إحسان الجبوري عضو لجنة أمنية في مجلس الشرقاط المحلي المنحل لشفق نيوز، "نتوقع تزايد الهجمات بالعبوات الناسفة لقطع الطرق أمام المزارعين ومنعهم من الوصول إلى مزارعهم في أطراف الشرقاط وخاصة الساحل الأيسر"، منبها إلى "الخشية من حصول عمليات حرق للمحاصيل لخلق فوضى أمنية".

وأشار الجبوري إلى "وجود اوكار وتجمعات لداعش في أطراف الشرقاط في مناطق كنعوص وجبال مكحول وحدودها مع قضاء مخمور"، داعيا إلى "عمليات استباقية لتطهير تلك المناطق وحماية المزارعين من خسائر اقتصادية جسيمة".

واضاف ان "غالبية سكان الشرقاط يعتمدون الزراعة كمصدر معيشي وحيد ويجب الحفاظ عليه من عبث عصابات داعش".

ويقع قضاء الشرقاط على بعد ١٢٥كم شمال العاصمة تكريت وتشهد اطرافه الشمالية حوادث أمنية وتوترات بين الحين والآخر بسبب قربها من معاقل داعش في جبال حمرين ومكحول الممتدة بين عدة محافظات في العراق

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