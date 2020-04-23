احتجاز المغني خالد الحنين بعد تجاوزه على عناصر امنيين في البصرة

2020/04/23 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، يوم الخميس، باحتجاز المغني خالد الحنين بعد تجاوزه على منتسبين بالشرطة في بث مباشر.وابلغ المصدر شفق نيوز، أن "قوة امنية احتجزت الحنين الذي سلم نفسه لشرطة البصرة بعد تجاوزه على عناصر امنيين في احدى السيطرات الامنية، في مقطع فيديو".واضاف انه "تم تسيير خالد الحنين الى احد مراكز الشرطة في البصرة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".وأعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم السبت (18 نيسان الجاري) عزمها ملاحقة أحد الأشخاص قضائيا بسبب تجاوزه على قوات الشرطة خلال "بث مباشر" على مواقع التواصل الاجتماعي بينما كان يتجول في سيارته خلال حظر التجوال.

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