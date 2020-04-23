انطلاق عملية امنية واسعة في صحراء كربلاء وصولا الى حدود الانبار

2020/04/23 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اطلقت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، الخميس، عملية امنية واسعة في صحراء كربلاء وصولا الى المنطقة المحاذية لمنطقة قيادة عمليات الانبار.وقال قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “قيادة العمليات بمختلف تشكيلاتها وقواتها الامنية المختلفة والحشد الشعبي وطيران الجيش اطلقت عملية لمسح وتفتيش المنطقة الصحراوية وصولا الى المنطقة المحاذية […]

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