الكويت تعلن البدء بخفض إمدادات النفط

2020/04/23 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن وزير النفط الكويتي أن البلاد بدأت خفض إمدادات النفط للسوق العالمية بدون انتظار سريان اتفاق توصلت إليه دول مصدرة للخام.

ومن المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق في أول أيار.

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