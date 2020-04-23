في أزمة كورونا.. الصدر يوجه انتقادات جديدة للعراقيين

2020/04/23 | 13:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن امتعاضه من بعض الظواهر السلبية في المجتمع العراقي في وقت أزمة كورونا.

انتقد الصدر الدكات العشائرية والصدامات فيما بين الناس والخلافات السياسية من أجل المناصب والمغانم

قال الصدر في تدوينة، رصدها "ألترا عراق": "هل من متعظ ؟ فقد ورد: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، فعلى الرغم من أن الوباء قد عم العالم كله والعراق على وجه الخصوص إلا أن المعتبرين والمتعظين منه قلة، ولنا على ذلك عدة أمثلة لعدم الاتعاظ".

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أشار الصدر إلى أنه من الأمثلة هو "الدكات العشائرية والصدامات فيما بينهم ولا رادع والخلافات السياسية من أجل المناصب والمغانم، والاشتباكات بين المندسين وبعض الأهالي وأصحاب المحال التجارية في ساحات الاحتجاج"، بالإضافة إلى "الرقص والفرح الماجن في حال الشفاء من الوباء".

وتابع الصدر، من الامثلة أيضًا "العنف الأسري وخصوصًا مع (خليك ببيتك)، والتجمعات غير المشروعة في زمن الوباء، فضلًا عن استمرار الخلافات الاجتماعية والتسقيط"، مضيفًا "الاستهزاء بالوباء بصورة مخزية عبر نشر المقاطع والصور".

أضاف الصدر من ضمن الأمثلة "عدم استغلال فرصة الحظر للإعمار والبناء (من قبل الحكومة)، وملء الفراغ بما لا يرضي الله تعالى والابتعاد عن الطاعة والعبادة والدعاء، والاشتياق والتمني لعودة الحياة كما كانت من غير الالتفات إلى ما فاته من طاعات وتوبة لما كان من غفلة ومعصية"، وآخر الأمثلة "البخل وعدم الانفاق على المحتاجين والمتضررين من جراء الحظر ولا سيما من ذوي المال واليسر الاقتصادي.



وغيرها".

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