رمضان العراق هذا العام... الترفيه ممنوع وطقوس منزلية

2020/04/23 | 13:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



لم يتخيّل عراقيون كثر أن يحلّ شهر رمضان وقد أغلقت المساجد والمقاهي والحدائق التي تتزيّن في مثل هذه الأيام من...

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