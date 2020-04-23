خلال يوم واحد.. 90 وفاة وأكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا في إيران

2020/04/23 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، الخميس (23 نيسان 2...





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