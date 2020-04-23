2020/04/23 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نفى النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، اليوم الخميس (23 نيسان 2020)، الأنباء التي تحدثت عن عدم ح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بالحكمة ينفي مقاطعة اجتماع القوى الشيعية يوم أمس: حضره الحكيم والكابينة في طريقها الى البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
نفى النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، اليوم الخميس (23 نيسان 2020)، الأنباء التي تحدثت عن عدم ح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بالحكمة ينفي مقاطعة اجتماع القوى الشيعية يوم أمس: حضره الحكيم والكابينة في طريقها الى البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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