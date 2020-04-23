النزاهة: صدور 70 أمر قبض واستقدام بحق متهمين من ذوي الدرجات العليا والخاصة

2020/04/23 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق متهمين من الدرجات العليا والخاصة الصادرة خلال شهر شباط الماضي.

دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن صدور (70) أمر قبض واستقدام بحق وزراء، وأعضاء في مجلس النواب، ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ومديرين عامين، فضلاً عن وكيل وزير؛ بناءً على قضايا حققت فيها، وأحالتها إلى القضاء.

وأوضحت الدائرة أن أوامر القبض والاستقدام صدرت بحق خمسة وزراء منهم وزير حالي، وخمسة من أعضاء مجلس النواب منهم ثلاثة حاليون، ووكيل وزير سابق، ومحافظينِ سابقينِ، وأربعة وعشرين مديراً عاماً، منهم تسعة حاليون، فضلاً عن (33) من أعضاء مجالس المحافظات.

بغداد اليوم-متابعة

أورد مجلس القضاء الأعلى، الخميس (23 نيسان 2020)، اعترافات رجل "إرهابي" انتمى الى تنظيم داعش مع ابنه، بعد اغتيال التنظيم شقيق حمود في عام 2014.

وذكرت صحيفة مجلس القضاء في عددها الصادر اليوم، أن "حمود أحد سكنة ق

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء (23 نيسان 2020)، أربعة أحكام بالإعدام وحكمان بالسجن لمدانين بقتل صاحب مدرسة أهلية وزوجته في بغداد.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- السليمانية

هدد رجال الدين في محافظة السليمانية، الاربعاء (23 نيسان 2020)، بإقامة صلاة الجماعة في الحدائق والاماكن العامة إذا لم يتم إعادة فتح المساجد في المحافظة.

وقال رجال الدين بمؤتمر صحفي اقيم بعد تظاهرة لهم في السليمانية، إنهم

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