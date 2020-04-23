2020/04/23 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى النائب عن تحالف الفتح عامر الفائز، صحة الاسماء المرشحة في الكابينة الوزارية المقترحة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والتي تم تداولها مؤخرا.

واكد الفايز عدم الاتفاق على التشكيلة الوزارية بشكل نهائي، مستدركاً ان الحراك السياسي مستمر بهذا الشأن.

وكانت بعض المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي قد تداولت اسماء لشخصيات مرشحة قالت انها الكابينة المقترحة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، والتي تضم اسماء مرشحة لسبع عشرة وزارة فيما تم تأجيل ترشيح اسماء لخمس وزارات أبرزها الدفاع والداخلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عامر الفايز ينفي صحة الأسماء المتداولة لكابينة مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عامر الفايز ينفي صحة الأسماء المتداولة لكابينة مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).