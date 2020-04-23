مجلس الأمن الوطني يحذر من محاولات داعش لاستغلال ظروف وباء كورونا

2020/04/23 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مجلس الأمن الوطني العراقي، من محاولات داعش لاستغلال الظروف الراهنة المتمثلة بمحاربة فيروس كورونا المستجد لتنفيذ عملياته الإرهابية.

واكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي خلال الاجتماع ان العراق في وضع صحي جيد، ويتقدم على العديد من دول العالم من حيث قلة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مشيدا بروح التعاون والوحدة الوطنية والانسجام بين أجهزة الدولة والمواطنين، تزامنا مع دعوته للحفاظ على هذه المكاسب والنتائج والعمل على بسط الأمن والاستقرار وتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.

وأضاف أن العالم أصبح ساحة عمليات لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات حظر التجوال وتوقف الأنشطة الاقتصادية والأعمال، مما يدعو للعمل على تسهيل حركة المواطنين مع الالتزام بالتوجيهات الصحية وفتح الطرق المغلقة وحماية مصالح المواطنين وأعمالهم ومصادر أرزاقهم والأنشطة الاقتصادية والتجارية في عموم البلاد.

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