الكربولي : المزيفون لن ينجحوا في إحداث الوقيعة بين رجالات تحالف القوى

2020/04/23 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب والقيادي في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، أن من اسماهم المزيفون لن ينجحوا في احداث الوقيعة بين رجالات التحالف.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر ان تحالف القوى العراقية كبيرة رجالاتهم، ثابتة مواقفهم ولن ينجح صغار النفوس والمزيفون من احداث الوقيعة بينهم.

واضاف ان “القيادة الشابة ومشروعها الريادي مستمر رغماً عن كهول الفتنة ومدمني الحروب والدمار”.

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