2020/04/23 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… افاد مصدر امني في محافظة البصرة جنوبي العراق باحتجاز المطرب خالد الحنين بعد تجاوزه على منتسبين بالشرطة في بث مباشر.وقال مصدر لل( المستقلة) اليوم الخميس أن “قوة امنية احتجزت الحنين الذي سلم نفسه لشرطة البصرة بعد تجاوزه على عناصر امنيين في احدى السيطرات الامنية، في مقطع فيديو”.وأضاف انه “تم تسيير خالد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاز المطرب خالد الحنين بعد تجاوزه على عناصر امنية في البصرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاز المطرب خالد الحنين بعد تجاوزه على عناصر امنية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).