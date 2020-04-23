وسط خطر “كورونا”: واقع خدمي سيء في مناطق سيطرة الحكومة السورية في الرقة

2020/04/23 | 13:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني سكان قرى وبلدات ريف #الرقة الشرقي، الخاضعة لسيطرة #الجيش_السوري والمليشيات التابعة له، واقعاً خدمياً سيئاً للغاية، في ظل تفشي فيروس #كورونا المستجد، والذي يمثل خطراً على حياة آلاف المدنيين في عموم المناطق السورية.مناظر…

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