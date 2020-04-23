الشباب والرياضة تشكل لجنة لإلغاء وسحب الاجازات من الأندية الوهمية

2020/04/23 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قررت وزارة الشباب والرياضة، تشكيل لجنة تدقيقية بخصوص عدد الاندية المبالغ به والذي وصل الى اكثر من 400 ناد على مستوى العراق.وقال مصدر رفيع المستوى في الوزارة، إن “وزارة الشباب، قررت تشكيل لجنة برئاسة موفق عبد الوهاب لتدقيق ملفات الاندية العراقية بغية الكشف عن الضوابط الاصولية لمنح اجازات التأسيس من اجل تثبيت […]

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